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تراجع أرباح "الاتحاد للتأمين" لـ 33 مليون ريال خلال 9 أشهر

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تراجع أرباح "الاتحاد للتأمين" لـ 33 مليون ريال خلال 9 أشهر

عودة المطالبات المدفوعة لمعدلاتها الطبيعية السابقة لجائحة كورونا سبب التراجع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 (تسعة أشهر ) التي أظهرت تراجع الأرباح لهذه الفترة بنسبة 54% إلى 33 مليون ريال.

وحققت الشركة بحسب بياناتها المنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجعا بنسبة 76% في أرباح الربع الثالث من العام الحالي بمقارنة سنوية لتصل إلى 6.2 مليون ريال.

أرجعت الشركة سبب الانخفاض في الأرباح الفصلية بشكل رئيسي لعودة المطالبات المدفوعة لمعدلاتها الطبيعية بالمقارنة مع المعدل المنخفض استثنائياً خلال العام 2020 بسبب ظروف الغلق المتعلقة بجائحة كورونا.

كما جاء من بين الأسباب، الارتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 17%، إضافة إلى الارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 27%.

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