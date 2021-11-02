خسائر "عناية" ترتفع 27% في الربع الثالث

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية"، عن ارتفاع خسائرها قبل الزكاة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 27% إلى 12.82 مليون ريال، مقارنة مع 10.1 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، زادت خسائر الشركة بنسبة 49.8% في الربع الثالث من 2021، قياسا على خسائر 8.56 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الخسائر يرجع إلى الانخفاض في صافي نتائج التشغيل بـ 5.5 مليون ريال.

وبحسب البيان، يعود سبب ارتفاع خسارة صافي نتائج التشغيل إلى الارتفاع في إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب 10.7 مليون ريال، وتقدر هذه الزيادة بـ 26.50%، بالإضافة إلى الزيادة في الأقساط المكتسبة بـ5.18 مليون ريال بارتفاع 12.39%.

وأوضحت الشركة أنها قامت بموازنة الزيادة في صافي خسائر الاكتتاب بالانخفاض الإيجابي في المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 2.79 مليون ريال، بانخفاض 24%.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 74.049 مليون ريال وهو ما يمثل 49.37% من رأس المال، مقارنة بإجمالي خسائر متراكمة قدره 24.783 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وهو ما يمثل 16.52% من رأس المال.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأس مالها.