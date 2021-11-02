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"ياهو" تنسحب من الصين بسبب تحديات القوانين وسوق العمل

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Yahoo logo (AFP)
ياهو
اقتصاد الصين

"ياهو" تنسحب من الصين بسبب تحديات القوانين وسوق العمل

تواجه الشركة الأميركية عقبات في السوق الصينية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "ياهو"، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من الصين بسبب "البيئة القانونية والتحديات في سوق العمل".

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة "فيريزون" الأميركية العملاقة للاتصالات، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة على بيعه نجمي الإنترنت الآفلين "ياهو" و"إيه أو إل" مقابل خمسة مليارات دولار.

وتشمل الصفقة مع صندوق "أبولو غلوبل ماناجمنت" أيضاً وحدة "فيريزون ميديا" بأكملها، بما فيها عمليات تكنولوجيا الإعلان للعلامتين التجاريتين.

وأوضحت "فيريزون" في بيان أنها ستحصل من الصندوق الاستثماري "أبولو" على 4,25 مليار دولار نقداً، في حين ستكون 750 مليون دولار على شكل أسهم تفضيلية.

وأشارت "فيريزون" إلى أنها ستحتفظ بحصة 10% في الشركة التي ستبقى تحت إدارة الرئيس التنفيذي غورو غاورابان عند إتمام الصفقة المتوقع في الفصل الثاني من السنة الجارية.

وكانت "فيريزون" استحوذت على "ياهو" عام 2017 مقابل نحو 4,5 مليار دولار، ودمجته في وحدتها مع "إيه أو إل" الذي كانت استحوذت عليه عام 2015 في مقابل 4,4 مليار دولار من "تايم وورنر".

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