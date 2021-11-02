غولدمان يستقطب مصرفيين كباراً.. عينه على أصحاب الثروات في الشرق الأوسط

استقطبت مجموعة غولدمان ساكس Goldman Sachs كبار المصرفيين المتخصصين في إدارة الثروات من منافسين بما في ذلك UBS Group و BNP Paribas، حيث تتطلع إلى توسيع عروضها للعائلات الثرية في الشرق الأوسط.

عين البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، شروق أبوليف المهيد مديرة منتدبة ورئيسة إدارة الثروات الخاصة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها بلومبرغ. وقال البنك إن المهيد، وهي واحدة من أوائل المصرفيين الاستثماريين السعوديين، سينضم إليها أربعة مستشارين آخرين في دبي واثنان في جنيف.

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يأتي توسيع الفريق بعد تعيين غابرييل عرقتنجي، المدير التنفيذي السابق في UBS وبنك إنفستكورب البحريني، في وقت سابق من هذا العام، كرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقسم الخدمات المصرفية الخاصة. وينضم العديد من الموظفين الجدد من UBS وإنفستكورب.

قال ستيفان بولينجر، الرئيس المشارك لإدارة الثروات الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "ستعمل هذه التعيينات على تعميق قدرتنا على تقديم خدمة مخصصة للعائلات والأفراد الرئيسيين في المنطقة، وتقديم حلول استثمارية عالمية عبر الأسواق العامة والخاصة".

التزم بنك غولدمان ساكس بخطة نمو قوية تحت قيادة بولينجر بعد إعادة فتح مكتبه في جنيف. إنه جزء من دفعة أوسع من قبل البنك إلى مجالات عمل أكثر استقرارًا لجعل الشركة أقل اعتمادًا على عائدات التداول.

تعتبر العائلات الغنية في الشرق الأوسط، والتي غالبًا ما تسيطر أيضًا على تكتلات كبيرة، فرصة جذابة. وقال بولينجر إن الهدف في المنطقة، موطن عدد متزايد من فاحشي الثراء، هو مضاعفة حجم أعمال إدارة الثروات في غولدمان.

المهيد، التي عملت سابقاً في إنفستكورب ومجموعة الأسهم السعودية الخاصة "جدوى للاستثمار"، ستنضم إلى غولدمان في 8 نوفمبر. وسينضم الموظفون الآخرون كمديرين تنفيذيين في دبي وجنيف:

*يوسف الحزيمي، سيركز على الرياض والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وقد عمل سابقًا في إنفستكورب ودويتشه بنك إيه جي.

*خالد صوفي سيعمل في المنطقة الغربية من السعودية. وكان يعمل سابقًا في إنفستكورب وساب.

*أحمد باريخ سيغطي العائلات الرئيسية، وينضم من البنك الفرنسي BNP Paribas.

*فيما يركز جان بيير كوماتي على تقديم حلول استثمارية للمكاتب العائلية والعائلات ذات الثروات الفائقة. وقد عمل سابقاً في دويتشه بنك وبنك أوف أميركا.

*وسيركز سيدريك ديلمونت، الذي أمضى السنوات الـ 13 الماضية في UBS، على العلاقات الرئيسية في منطقة الخليج.

*كما انضم جيروم لاوبر من UBS وسيركز على أصحاب الثروات العالية جدا (UHNW) وعملاء المكاتب العائلية في جميع أنحاء الخليج.

وقال فادي أبوعلي، الرئيس التنفيذي المشارك في Goldman Sachs لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يؤكد هذا على التزامنا المتزايد تجاه الشرق الأوسط حيث ينمو مجتمع الشركات والمستثمرين في المنطقة من حيث الحجم والتطور والأهمية على مستوى العالم".