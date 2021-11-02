فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاح كورونا 7.5% لـ 36 مليار دولار

رفعت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لمبيعات العام بأكمله للقاح كورونا الخاص بها بنسبة 7.5% إلى 36 مليار دولار، حيث بدأت توقيع صفقات مع دول لجرعات معززة، كما تتلقى تصاريح لاستخدام لقاحها في الفئات العمرية الأصغر.

وقالت فايزر، إنها في طريقها أيضاً لتقديم 2.3 مليار جرعة من اللقاح، من بين ما يقرب من 3 مليارات تخطط لصنعها هذا العام.

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سرعان ما أصبحت جرعة فايزر واحدة من أكثر المنتجات مبيعاً في تاريخ الشركة الذي يبلغ 172 عاماً تقريباً، مدفوعة بحملة التطعيم غير المسبوقة ضد وباء كوفيد-19 على مستوى العالم.

يأتي ذلك، فيما تتقاسم الشركة النفقات والأرباح من اللقاح بالتساوي مع شريكها الألماني بيونتيك، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

على الجانب الآخر، واجه منافسون آخرون، مثل شركة مودرنا وجونسون أند جونسون، عقبات في الإنتاج، مما ساعد شركة فايزر على تعزيز ريادتها في توقيع اتفاقيات التوريد مع العديد من الدول.

وتقوم شركة فايزر أيضاً بطرح جرعات معززة من اللقاح، أثناء انتظار نتيجة اجتماع تنظيمي أميركي في وقت لاحق من اليوم بشأن استخدام جرعاتها لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وحقق اللقاح مبيعات بلغت 13 مليار دولار في الربع الثالث، فيما توقع المحللون 10.88 مليار دولار في المتوسط، وفقاً لاستطلاع رأي 7 محللين أجرته رفينيتيف.

وارتفعت أسهم شركة فايزر بأكثر من 1% في تداول ما قبل السوق.