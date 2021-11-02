"أسمنت الجنوب" تربح 83 مليون ريال في الربع الثالث بتراجع 45% 

انخفضت أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 44.7% في الربع الثالث من 2021، إلى 83 مليون ريال، مقابل 150 مليون ريال أرباح الربع الثالث من 2020.

وبالمثل تراجعت أرباح "أسمنت الجنوب" بنسبة 12.6% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح الربع الثاني من العام ذاته البالغ نحو 95 مليون ريال.

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وقالت "أسمنت الجنوب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تدني الطلب وانخفاض الإيرادات الأخرى مع ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية.

انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 33.3% في الربع الثالث من 2021، إلى 284 مليون ريال، مقارنة بنحو 426 مليون ريال قيمة المبيعات في الربع المماثل من 2020.

على مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفضت أرباح "أسمنت الجنوب" بنسبة 24.57% بعد الزكاة والضريبة، إلى 353 مليون ريال، مقابل 468 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.