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"أميانتيت": إعادة جدولة جميع التسهيلات المصرفية من البنوك بـ1.1 مليار ريال

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أميانتيت مناسبة
شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"
سوق السعودية

"أميانتيت": إعادة جدولة جميع التسهيلات المصرفية من البنوك بـ1.1 مليار ريال

تسهم في تحسين التدفقات النقدية للشركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"، عن الانتهاء التام من إعادة هيكلة جميع الالتزامات البنكية على الشركة بما فيها السداد الكلي لبعض البنوك وإعادة الجدولة للقروض البنكية المتبقية والبالغة قيمتها نحو 1.1 مليار ريال وعلى مدة 10 سنوات شاملة فترة سماح مدتها سنتان.

وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقيات تسهم في تحسين التدفقات النقدية للشركة وتعزيز رأس مالها العامل وتخفيض مصاريف العمولات البنكية التي كانت تدفعها سابقاً.

وأضافت الشركة أنها سددت بتاريخ 10 يناير 2021، جميع التزاماتها البنكية لدى بعض البنوك، وبنهاية يونيو 2021، حول إعادة جدولة التسهيلات المصرفية الإسلامية المقدمة من بنك البلاد، وفي 4 أكتوبر 2021، حول إعادة جدولة التسهيلات المصرفية المقدمة من البنك الأهلي السعودي، بالإضافة إلى إعادة جدولة التسهيلات المصرفية الإسلامية المقدمة من مصرف الإنماء بنهاية أكتوبر 2021.

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