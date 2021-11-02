"الأهلي للتكافل" تتحول لخسائر بـ3.2 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة الأهلي للتكافل إلى الخسارة في الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 3.21 مليون ريال، مقارنة بأرباح قبل الزكاة نحو 202 ألف ريال في الربع المماثل من 2020، وأرباح قبل الزكاة بقيمة 1.36 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التحول للخسارة في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي خسائر استثمارات أموال المساهمين بنسبة 509% مقارنة بصافي الخسائر للربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لتسجيل خسائر في صندوق جدوى العزيزية للاستثمار العقاري بمكة المكرمة للربع الثالث من 2021 بلغت 3.1 مليون ريال مقابل تسجيل خسائر لنفس الصندوق قدرها 1.68 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

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وأضافت أنه علاوة على ذلك قامت الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بتسجيل مخصص لضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بمبلغ 962 ألف ريال، كما انخفضت فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق للربع الثالث من 2021 بنسبة 37% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتابعت: "يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الثالث من 2021 بنسبة 37% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

وانخفضت أرباح الأهلي للتكافل قبل الزكاة بنسبة 44.25% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 3.88 مليون ريال، مقابل 6.96 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.