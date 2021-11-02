"البحر الأحمر" تقلص خسائرها الفصلية 30% لـ31 مليون ريال

قلصت شركة البحر الأحمر العالمية السعودية خسائرها الفصلية 30.3%، في الربع الثالث من 2021، إلى 31.2 مليون ريال، مقابل 44.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وعلى أساس فصلي زادت الخسائر 6%، حيث كانت في الربع السابق 29.4 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية في الربع الثالث من 2021، نحو 8.6 مليون ريال، مقابل 23.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020، بنسبة تراجع 63%.

وقالت الشركة إن انخفاض خسائر الربع الثالث على أساس سنوي، يعود لانخفاض صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة من 44.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام السابق إلى 31.2 مليون ريال خلال الربع الحالي، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 30%.

وذكرت أن تراجع الخسائر يعود أيضا بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وارتفاع إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت خسائر البحر الأحمر 93.3 مليون ريال، مقابل 97.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 4%.