.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"البحر الأحمر" تقلص خسائرها الفصلية 30% لـ31 مليون ريال

  • الخط
البحر الأحمر العالمية
شعار شركة البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

"البحر الأحمر" تقلص خسائرها الفصلية 30% لـ31 مليون ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 بلغت الخسائر 93.3 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قلصت شركة البحر الأحمر العالمية السعودية خسائرها الفصلية 30.3%، في الربع الثالث من 2021، إلى 31.2 مليون ريال، مقابل 44.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وعلى أساس فصلي زادت الخسائر 6%، حيث كانت في الربع السابق 29.4 مليون ريال.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية في الربع الثالث من 2021، نحو 8.6 مليون ريال، مقابل 23.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020، بنسبة تراجع 63%.

هذه أسباب تراجع أرباح "أسمنت نجران" الفصلية 24% شركات سوق السعودية هذه أسباب تراجع أرباح "أسمنت نجران" الفصلية 24%

وقالت الشركة إن انخفاض خسائر الربع الثالث على أساس سنوي، يعود لانخفاض صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة من 44.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام السابق إلى 31.2 مليون ريال خلال الربع الحالي، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 30%.

وذكرت أن تراجع الخسائر يعود أيضا بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وارتفاع إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت خسائر البحر الأحمر 93.3 مليون ريال، مقابل 97.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار
مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد