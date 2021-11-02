"السعودية للتموين" تتحول للربحية في الربع الثالث بـ15.4 مليون ريال

تحولت شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين" إلى تحقيق صافي ربح نحو 15.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 106.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، ومقابل خسائر بلغت 17.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "التموين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدخل الشامل للربع الثالث من 2021، يمثل تغيراً بنسبة 114% مقارنة بالخسارة في الربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب تحسن المبيعات واستئناف الرحلات التجارية خلال هذه الفترة.

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وأضافت أن استئناف الرحلات أدى إلى التأثير المباشر على عمليات الشركة مع زيادة في الإيرادات بنسبة 115% ما يعادل نحو 177.4 مليون ريال.

وأوضحت أنه على الرغم من تحديات جائحة كوفيد 19، فقد نفذت شركة الخطوط السعودية للتموين العديد من المبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف، وبالتالي تقليل التأثير على ربحية الشركة واستدامتها وقدرتها التنافسية.

وقلصت "التموين" خسائرها بنسبة 86.32% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 32.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 234.7 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.

وذكرت "التموين"، أن خسائرها المتراكمة بلغت 238 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ما يعادل نسبة 29.03% من رأس المال البالغ 820 مليون ريال.