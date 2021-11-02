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"الكابلات" تتحول للخسارة في الربع الثالث بـ46.5 مليون ريال

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الكابلات السعودية
الكابلات السعودية
سوق السعودية

"الكابلات" تتحول للخسارة في الربع الثالث بـ46.5 مليون ريال

مقارنة بأرباح بواقع 51.4 مليون ريال قبل عام

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة الكابلات السعودية للخسارة في الربع الثالث من العام الجاري، بعدما سجلت خسائر بـ46.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح بواقع 51.4 مليون ريال قبل عام.

وعلى أساس فصلي، فاقمت "الكابلات" خسائرها بواقع 142% مقارنة مع نحو 19.2 مليون ريال خسائر في الربع الثاني.

ويعزى التغير في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، بصفة أساسية إلى انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي، وتراجع المصروفات إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وفق ما ورد في بيان الشركة على السوق السعودية "تداول".

كما تكبدت "الكابلات" صافي خسارة بمبلغ 101.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال فترة التسعة أشهر، مقابل صافي خسارة بمبلغ 8.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

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