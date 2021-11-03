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أرباح الدار العقارية ترتفع 11% في الربع الثالث

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سوق أبوظبي

أرباح الدار العقارية ترتفع 11% في الربع الثالث

بدعم من زيادة المبيعات

دبي – العربية.نت

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أعلنت شركة الدار العقارية اليوم الأربعاء، أنها سجلت زيادة نسبتها 11% في صافي ربح الربع الثالث من العام، بدعم من زيادة المبيعات مع تسارع وتيرة التعافي بعد الجائحة.

وجاءت أرباح شركة الدار العقارية أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين لتبلغ 473.2 مليون درهم (128.85 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة مع 426.2 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

وحققت شركة الدار مبيعات فصلية قياسية في الربع الثالث، قاربت 2.7 مليار درهم.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "بالتزامن مع تصاعد وتيرة التعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة، واصلت مختلف أعمالنا النمو والانتعاش بسرعة وثبات، فوصلت مبيعات المشاريع التطويرية خلال الربع الثالث إلى 2.69 مليار درهم".

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