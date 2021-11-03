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أرباح "تكافل الراجحي" تنخفض 34% في الربع الثالث إلى 42.9 مليون ريال  

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تكافل الراجحي
تكافل الراجحي
سوق السعودية

أرباح "تكافل الراجحي" تنخفض 34% في الربع الثالث إلى 42.9 مليون ريال

مقابل أرباح قبل الزكاة بقيمة 65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج الأولية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، انخفاض الأرباح قبل الزكاة بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2021 إلى 42.92 مليون ريال، مقابل 65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 6% في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بـ 45.67 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 22.12 مليون ريال يعود بصفة أساسية إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 52.27 مليون ريال أو بنسبة 8.65%.

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وأشارت الشركة إلى زيادة في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 9.428 مليون ريال مقابل الربع الثالث من 2020، كما ارتفعت تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بمبلغ 4.72 مليون ريال أو بنسبة 10.68%.

وكشفت الشركة أن التأثيرات المذكورة قابلها انخفاض في تكلفة المطالبات المتحملة بمبلغ 22.88 مليون ريال، وارتفاع عمولات إعادة التكافل بنسبة 57.3% أو مبلغ 3.33 مليون ريال، إضافة إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15.9% أو 11.708 مليون ريال.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت الأرباح قبل الزكاة بنسبة 20.28% إلى 157.11 مليون ريال، مقارنة مع 197.08 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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