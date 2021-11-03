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أرباح "سيسكو" تتراجع 85.8% في الربع الثالث من 2021

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سيسكو
شعار الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"
سوق السعودية

أرباح "سيسكو" تتراجع 85.8% في الربع الثالث من 2021

بسبب انخفاض الإيرادات بمبلغ 21 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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انخفضت أرباح الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" بنسبة 85.8% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 4 ملايين ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 28.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "سيسكو" بنسبة 82.2% مقارنة بصافي ربح نحو 22.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، هو انخفاض الإيرادات بمبلغ 21 مليون ريال، باستثناء إيرادات الإنشاءات المحاسبية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد الحاويات المناولة في قطاع الموانئ.

وأضافت أن الأثر المالي المترتب على البيع الجزئي لحصة حقوق الملكية للشركة السعودية للخدمات الصناعية التي تبلغ 21.2% وبيع حصة حقوق الملكية لشركة لوجي بوينت التابعة لشركة "سيسكو" التي تبلغ 4% من رأس مال شركة محطة بوابة البحر الأحمر والذي تم انعكاسه على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي، والذي أدى إلى انخفاض صافي الدخل الناتج عن حصة شركة "سيسكو" الفعلية في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من 60.6% إلى 36.36% خلال الربع الثالث من العام 2021.

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 47.26% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 58.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 111.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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