الدار العقارية للعربية: 5 مليارات درهم مرصودة لاستحواذات مقبلة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، في مقابلة مع "العربية" أن الشركة ترصد 5 مليارات درهم للاستحواذات في الإمارات والسعودية ومصر ومن بينها صفقة استحواذ على حصة مؤثرة في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

وكشف أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد التصويت على صفقة "سوديك" خلال عرض الاستحواذ، تمهيدا للحصول على الموافقة من هيئة الأوراق المالية في مصر، وستكون حصة السوق المصرية من استحواذات "الدار العقارية" حوالي مليار درهم، عبر الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 51% إلى 90% من "سوديك" التي جرى تقييمها بـ 400 مليون دولار.

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وأشار الذيابي إلى نمو إجمالي الأرباح في الربع الثالث، وللأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بما يعكس تنفيذ استراتيجية ومشاريع الشركة المعلنة سابقا.

وأوضح أن المبيعات العقارية سجلت أكبر زيادة مبيعات منذ تأسيس الشركة بـ 124% إلى 2.7 مليار درهم في الربع الثالث 2021 لدى المقارنة مع نفس الربع الثالث من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 200% عند مقارنة فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي وصلت مبيعاتها إلى 6.1 مليار درهم مقارنة مع ملياري درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع الذيابي قفزة المبيعات إلى تصاعد وتيرة التعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة، وإلى استحداث الإقامة الذهبية في الإمارات، والعديد من الخطوات التي عززت جاذبية الاستثمار العقاري في أبوظبي، موضحا أن أعمال الشركة واصلت النمو والانتعاش بسرعة وثبات.

وتحدث عن تحسن نوعية الدخل، والذي كان جزء منه من الشركات التابعة، بدخل إضافي من الدار للتطوير، ونمو كبير للإيرادات والأرباح من شركة الدار للتعليم والدار للعقارات والدار للمشاريع، التي تقوم بمشاريع نيابة عن شركة الدار وعن حكومة أبوظبي، جرى الإعلان عنها منذ قرابة السنة.

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم الأربعاء، أنها سجلت زيادة نسبتها 11% في صافي ربح الربع الثالث من العام، بدعم من زيادة المبيعات مع تسارع وتيرة التعافي بعد الجائحة.

وجاءت أرباح شركة الدار العقارية أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين لتبلغ 473.2 مليون درهم (128.85 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة مع 426.2 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام. حققت شركة الدار مبيعات فصلية قياسية في الربع الثالث، قاربت 2.7 مليار درهم.