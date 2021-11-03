"الحسن شاكر": ارتفاع الأرباح 14% في 9 أشهر مدعومة بتحسن المبيعات

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، عن نتائج مالية إيجابية عن فترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021، مدعومة بتحسّن المبيعات نتيجة لاستمرار تنفيذ استراتيجية الشركة في توسيع محفظتها وتعزيز قنوات توزيعها.

ووصلت مبيعات الشركة في الأشهر التسعة إلى 838.6 مليون ريال، محققة ارتفاعاً بنسبة 13.9% عن السنة السابقة، في حين وصل صافي الربح عن الأشهر التسعة إلى 27.6 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6.6 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى لعام 2020، وبلغ إجمالي الربح 176.3 مليون ريال بزيادة 14.3% على أساس سنوي.

مادة اعلانية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "شاكر"، محمد إبراهيم أبونيان، في بيان: "حافظت الشركة على نمو مبيعاتها القوي، مسجلةً تحسناً متواصلاً في الأرباح ومعدل الربحية لأكثر من عام كامل، ويعزى هذا الأداء إلى مواصلة الجهود التي تبذلها الشركة لتوسيع محفظتها من العلامات التجارية وتحسين قنوات توزيعها تطبيقاً لاستراتيجية الشركة 2021-2023".

وأضاف أن الشركة استطاعت أيضا زيادة حصتها السوقية من مبيعات الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، وحققت الشركة خلال الفترة زيادة بنسبة 25% في مبيعات الأجهزة المنزلية و6% في مبيعات أجهزة التكييف مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح محمد إبراهيم أبونيان، أن مبيعات قطاع الأعمال أظهرت إقبالاً قوياً على منتجات وخدمات الشركة، حيث نمت المبيعات بحلول نهاية الربع الثالث بصورة كبيرة، إذ ارتفع الطلب بالتزامن مع عطلة اليوم الوطني وموسم العودة إلى المدارس.

نمت أرباح الشركة بنسبة 223.9% في الربع الثالث من 2021، إلى 12.34 مليون ريال، مقابل 3.8 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وقال الرئيس التنفيذي، إن الشركة تنظر في الوقت الحاضر، إلى تنوع محفظتها الحالية بوصفه الخيار الأمثل لتحقيق أهدافها على المدى المتوسط، "لكننا حريصون على التحلي بالمرونة فيما يتعلق بالاستحواذ الاستراتيجي في حال ساهم ذلك في تنويع مصادر إيرادات الشركة، لا سيما في الأجهزة المنزلية، ومن ناحية أخرى، لا تزال المشاريع الحكومية مصدراً مهماً لفرص الأعمال التي تساهم في تعزيز ريادتنا السوقية في مبيعات أجهزة التكييف".