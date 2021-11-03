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"الخليج للتدريب" تحقق 8 ملايين ريال أرباحا في الربع الثالث

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سوق السعودية

"الخليج للتدريب" تحقق 8 ملايين ريال أرباحا في الربع الثالث

قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثالث بلغت 16.3 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة الخليج للتدريب والتعليم السعودية الفصلية 21.4%، في الربع الثالث من 2021، إلى 7.9 مليون ريال، مقابل 6.5 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020، ومقابل خسائر في الربع السابق 3.4 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثالث من 2021، نحو 16.3 مليون ريال، مقابل 15.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020، بانخفاض 14%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت قيمة أرباح الخليج للتدريب التشغيلية 27.7 مليون ريال، مقابل 45.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق، بتراجع 39%.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود لارتفاع الإيردات بالإضافة إلى تحسن النتائج بصورة رئيسية في معظم قطاعات الشركة كالتدريب ومراكز الاتصال والجامعات والمدارس.

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