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"الوطنية للبناء والتسويق" تحصل على ترخيص لتأسيس شركة الصناعات العسكرية 

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الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء والتسويق" تحصل على ترخيص لتأسيس شركة الصناعات العسكرية

جاري التنسيق مع باقي الأطراف ذات العلاقة حتى يتم الانتهاء من إجراءات التأسيس

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق أنه تم الانتهاء من إصدار ترخيص وزارة الاستثمار لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعات العسكرية المختلفة، وذلك بالتعاون مع شركة يوزماش العالمية المحدودة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أنه جاري التنسيق مع باقي الأطراف ذات العلاقة حتى يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري.

وكانت الشركة أفصحت في 2 أغسطس 2021، عن تمديد مذكرة تفاهم مع شركة يوزماش العالمية المحدودة لتأسيس شركة الصناعات العسكرية.

وفي مايو الماضي، وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، مذكرة تفاهم اليوم لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعات العسكرية المختلفة برأسمال 100 ألف ريال وبمشاركة شركة يوز ماش العالمية المحدودة وهي شركة بريطانية مقرها الرئيسي في ويلز وتعمل في مجال الصناعات العسكرية.

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