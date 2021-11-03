"معدنية" تفاقم خسائرها الفصلية 6% إلى 6.23 مليون ريال

فاقمت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، خسائرها الفصلية بواقع 6% إلى 6.23 مليون ريال مقارنة مع خسائر بـ5.86 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي انخفضت الخسائر بواقع 15% مقارنة بخسائر الربع الثاني التي كانت عند 7.38 مليون ريال.

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وأرجعت "معدنية" في بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول"، أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، على الرغم من التحسن في المبيعات، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ومصاريف البيع والتوزيع والزيادة في مخصص الانخفاض في الذمم المدينة التجارية.

كما يعود انخفاض الخسائر مقارنة بالربع السابق إلى تحسن المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وتقليص مخصص الانخفاض في الذمم المدينة التجارية.

أما في فترة التسعة أشهر الماضية من العام الجاري، فقد قلصت "معدنية" الخسائر بواقع 1.5% إلى 20.7 مليون ريال مقارنة بـ21 مليون ريال قبل عام.