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3 عوامل تتحول بـ"ساب للتكافل" إلى 1.8 مليون ريال أرباح بالربع الثالث

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ساب تكافل
شركة ساب للتكافل
سوق السعودية

3 عوامل تتحول بـ"ساب للتكافل" إلى 1.8 مليون ريال أرباح بالربع الثالث

سجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 54.77 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة ساب للتكافل إلى تحقيق صافي أرباح نحو 1.77 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر نحو 5.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح ساب للتكافل بنسبة 45.55% مقارنة بصافي ربح 3.25 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التحول إلى الربحية في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى 3 عوامل هي ارتفاع بمبلغ قدره مليون ريال في الدخل من الأتعاب والعمولات، وانخفاض في التغيرات في احتياطي المخاطر السارية والاحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بمبلغ قدره 1.3 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 2.6 مليون ريال.

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وتحولت الشركة إلى تحقيق أرباح في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 7.1 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 17.49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2020.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 54.77 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، بنسبة تعادل 16.11% من رأس المال البالغ 340 مليون ريال.

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