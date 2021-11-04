ارتفاع أرباح "أنابيب السعودية" 66% في الربع الثالث لـ15.9 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 66% في الربع الثالث من 2021 إلى 15.92 مليون ريال، من 9.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 8.08 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث يعود إلى نمو الربح من العمليات غير المستمرة إلى 19.21 مليون ريال من 60 ألف ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الربح المحقق من بيع الأصول التشغيلية الرئيسية للشركة التابعة المملوكة بالكامل، شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة.

وأشارت الشركة إلى انخفاض المصاريف الإدارية إلى 6.35 مليون ريال في الربع الثالث 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض التكاليف الهيكلية وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 44.56% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 83.32 مليون ريال، قياسا على 150.31 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، أظهرت البيانات انخفاض الخسائر بنسبة 98% إلى 640 ألف ريال، قياسا على خسائر بقيمة 35.21 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.