أرباح "التعاونية" تتراجع 21% إلى 89.9 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة التعاونية للتأمين، انخفاض صافي الأرباح قبل الزكاة بنسبة 20.99% في الربع الثالث من 2021 إلى 89.9 مليون ريال، من أرباح 113.79 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 45.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 165.93 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 79.52 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن هذا الارتفاع قابله زيادة إيجابية في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 23.63 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إيجابي في مجموع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين بمبلغ 26.139 مليون ريال.

وحسب البيان، يعود ارتفاع صافي دخل الاكتتاب بشكل عام إلى ارتفاع إيجابي في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 295.786 مليون ريال أي بنسبة زيادة 17.13%، بجانب ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بمبلغ 263.701 مليون ريال بنمو 18.72%.

ولفتت الشركة إلى انخفاض إيجابي في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمبلغ 6.542 مليون ريال بتراجع 7.26%، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاكتتاب الأخرى بمبلغ 7.484 مليون ريال بنسبة 43.81%.

كما ارتفعت تكاليف حصة شركات التأمين من توزيع الأرباح المستحقة بمبلغ 10.532 مليون ريال، أي بنسبة 113.34%.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، أظهرت البيانات انخفاض الأرباح بنسبة 17.6% إلى 336.65 مليون ريال، قياسا على أرباح بقيمة 408.96 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.