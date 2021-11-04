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أرباح "دبي للاستثمار" الفصلية تنخفض 28% إلى 153.5 مليون درهم

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دبي للاستثمار
سوق دبي

أرباح "دبي للاستثمار" الفصلية تنخفض 28% إلى 153.5 مليون درهم

قياساً على 213.06 مليون درهم في الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات المالية لشركة دبي للاستثمار، انخفاض صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 27.9% في الربع الثالث من عام 2021 إلى 153.53 مليون درهم، قياسا على 213.06 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض الأرباح في الربع الثالث يعود إلى ارتفاع التكاليف المباشرة بنحو 25% لتصل 574.1 مليون درهم مقابل 457.3 مليون درهم خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3% مقارنة مع الربع الثالث من 2020.

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وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 455.6 مليون درهم، مقابل 418.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وزاد دخل الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 2.6 مليار درهم، مقابل 1.9 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2020.

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