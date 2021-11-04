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أرباح "سبيماكو الدوائية" الفصلية تهبط 89.8% إلى 6.4 مليون ريال

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سبيماكو الدوائية مناسبة
شعار سبيماكو الدوائية
سوق السعودية

أرباح "سبيماكو الدوائية" الفصلية تهبط 89.8% إلى 6.4 مليون ريال

انخفاض المبيعات بسبب سحب 2 من منتجات الشركة

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات الأولية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 89.78% في الربع الثالث من 2021، إلى 6.39 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 62.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "سبيماكو الدوائية" بنسبة 78% في الربع الثالث من 2021، مقابل 29.18 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2021.

وقالت "سبيماكو الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي ربح الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، بمبلغ 56.1 مليون ريال جاء نتيجة انخفاض إجمالي الربح بمقدار 49.6 مليون ريال كسبب رئيسي.

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وأضافت أن الانخفاض في إجمالي الربح نتج عن التأثير الصافي لانخفاض المبيعات بمبلغ 60.9 مليون ريال وانخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ 11.3 مليون ريال. يُعزى الانخفاض في المبيعات بشكل رئيسي إلى سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق المحلية وأسواق التصدير لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة.

وانخفضت أرباح "سبيماكو الدوائية" بنسبة 53.9% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 60.03 مليون ريال، مقارنة بنحو 130.23 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.

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