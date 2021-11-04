بنك الجزيرة يعتزم إصدار صكوك بملياري ريال

أعلن بنك الجزيرة، اليوم الخميس، عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال بمبلغ لا يتجاوز ملياري ريال من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية.

وقال البنك في بيان لتداول السعودية، إن فترة استحقاق الصكوك المزمع إصدارها قدرها عشر سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) هذه الصكوك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

مادة اعلانية

وقام البنك بتعيين شركة الجزيرة للأوراق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح المحتمل.

وأشار البنك إلى أنه يهدف من هذا الطرح تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

وأظهرت النتائج الأولية لبنك الجزيرة، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 12.6% في الربع الثالث من 2021، إلى 204.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 181.6 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وتراجع صافي أرباح بنك الجزيرة بنسبة 18.59% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 251.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.