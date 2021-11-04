.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بنك الجزيرة يعتزم إصدار صكوك بملياري ريال

  • الخط
بنك الجزيرة
بنك الجزيرة
سوق السعودية

بنك الجزيرة يعتزم إصدار صكوك بملياري ريال

قابلة للاسترداد بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإصدار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك الجزيرة، اليوم الخميس، عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال بمبلغ لا يتجاوز ملياري ريال من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية.

وقال البنك في بيان لتداول السعودية، إن فترة استحقاق الصكوك المزمع إصدارها قدرها عشر سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) هذه الصكوك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

وقام البنك بتعيين شركة الجزيرة للأوراق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح المحتمل.

قناة السويس ترفع رسوم العبور لجميع أنواع السفن 6% في 2022 اقتصاد قناة السويس قناة السويس ترفع رسوم العبور لجميع أنواع السفن 6% في 2022

وأشار البنك إلى أنه يهدف من هذا الطرح تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

وأظهرت النتائج الأولية لبنك الجزيرة، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 12.6% في الربع الثالث من 2021، إلى 204.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 181.6 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وتراجع صافي أرباح بنك الجزيرة بنسبة 18.59% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 251.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
الأكثر قراءة
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
قبل أن تذهب
جبهة ثالثة داخل الإخوان تدعو لتجديد البيعة لمحمد بديع
جبهة ثالثة داخل الإخوان تدعو لتجديد البيعة لمحمد بديع
اكتشف المزيد