خسائر "أميانتيت" ترتفع 57% في الربع الثالث إلى 87 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" بنسبة 57.39% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 87.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 55.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "أميانتيت" بنسبة 47.78% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 59.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

مادة اعلانية

وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع صافي خسائر الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، ويُعزى في غالبيته إلى تراجع المبيعات بمقدار 20 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، وينتج ذلك عن قلة السيولة وزيادة أسعار المواد الخام، وبالتالي زيادة في تكاليف العمليات متأثرة بارتفاع أسعار المواد الخام، مما أدى إلى زيادة في الخسارة بمقدار 7.5 مليون ريال، بالإضافة إلى تكوين مخصص للزكاة بمبلغ 10 ملايين ريال في الربع الحالي مقابل 5 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفضت خسائر "أميانتيت" بنسبة 39.45% إلى 147.8 مليون ريال، مقابل خسائر بنحو 244.09 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 221.15 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ما يعادل نسبة 69.11% من رأس المال البالغ 320 مليون ريال.