خسائر "بروج للتأمين" تهبط 44% في الربع الثالث

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، انخفاض خسائرها قبل الزكاة بنسبة 44.03% خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 5.79 مليون ريال، مقارنة بخسارة 10.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة للخسائر في الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بقيمة 9.34 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

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وقالت "بروج للتأمين" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض الخسائر يعود إلى الزيادة في صافي فائض الاكتتاب بنسبة 225.9% على أساس سنوي نتيجة لانخفاض صافي المطالبات المدفوعة والتغير في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية مجتمعة بنسبة 28.11%.

وأشارت الشركة إلى انخفاض التغير في صافي احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بقيمة 7.051 مليون ريال، مقابل زيادة في هذه الاحتياطيات قدرها 1.163 مليون ريال، ونتيجة لذلك انخفضت صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 51.8%.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع صافي أرباح استثمارات عمليات التأمين والمساهمين مجتمعين بنسبة 26.6%.

وانخفضت خسائر الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 30.9% إلى 1.53 مليون ريال، مقابل 2.22 مليون ريال بالفترة المقارن من 2020.