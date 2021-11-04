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خسائر "مدينة المعرفة" الفصلية تتراجع 83% إلى 2.5 مليون ريال 

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مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية
سوق السعودية

خسائر "مدينة المعرفة" الفصلية تتراجع 83% إلى 2.5 مليون ريال

مقابل 15.13 مليون ريال خسائر الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، انخفاض صافي خسارتها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 83.1% في الربع الثالث من 2021 إلى 2.5 مليون ريال، من خسائر 15.13 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة إلى تسجيل الخسارة خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 4.68 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى الناتجة عن تسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة لأحد المقاولين بمبلغ 10.3 مليون ريال.

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وأشارت الشركة إلى عكس مصاريف مكون تمويلي مهم بمبلغ 1.1 مليون ريال، والتي تأثرت بانخفاض مجمل الربح (الإيرادات ناقصاً تكلفة الإيرادات) بمبلغ 1 مليون ريال.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 84.89% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.49 مليون ريال، قياسا على 9.89 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، أظهرت البيانات انخفاض الخسائر بنسبة 88.4% إلى 2.57 مليون ريال، قياسا على خسائر بقيمة 22.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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