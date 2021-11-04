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قانون يجبر موظفي الشركات الأميركية على التلقيح ضد كورونا

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لقاح كورونا تعبيرية
لقاح كورونا
اقتصاد أميركا

قانون يجبر موظفي الشركات الأميركية على التلقيح ضد كورونا

ستغرّم الشركات بـ 14 ألف دولار لكل مخالفة

دبي - العربية.نت

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يفرض قانون اتحادي جديد في الولايات المتحدة على أي شركة توظف أكثر من 100 شخص ضمان لقاح كافة موظفيها ضد فيروس كورونا "كوفيد_19" أو طلب فحص أسبوعي من كل موظف غير محصن والتزامه بلبس الأقنعة الواقية طوال ساعات العمل.

وسيكون موظفو الشركات التي يزيد عددهم عن 100 في أميركا مجبرين على التطعيم ابتداء من 4 يناير 2022 أو إظهار فحص pcr سلبي.

وستغرّم الشركات بـ 14 ألف دولار لكل مخالفة.

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