اقتصاد أميركا
قانون يجبر موظفي الشركات الأميركية على التلقيح ضد كورونا
ستغرّم الشركات بـ 14 ألف دولار لكل مخالفة
يفرض قانون اتحادي جديد في الولايات المتحدة على أي شركة توظف أكثر من 100 شخص ضمان لقاح كافة موظفيها ضد فيروس كورونا "كوفيد_19" أو طلب فحص أسبوعي من كل موظف غير محصن والتزامه بلبس الأقنعة الواقية طوال ساعات العمل.
وسيكون موظفو الشركات التي يزيد عددهم عن 100 في أميركا مجبرين على التطعيم ابتداء من 4 يناير 2022 أو إظهار فحص pcr سلبي.
مادة اعلانية
وستغرّم الشركات بـ 14 ألف دولار لكل مخالفة.
مادة إعلانية