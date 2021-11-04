قانون يجبر موظفي الشركات الأميركية على التلقيح ضد كورونا

يفرض قانون اتحادي جديد في الولايات المتحدة على أي شركة توظف أكثر من 100 شخص ضمان لقاح كافة موظفيها ضد فيروس كورونا "كوفيد_19" أو طلب فحص أسبوعي من كل موظف غير محصن والتزامه بلبس الأقنعة الواقية طوال ساعات العمل.

وسيكون موظفو الشركات التي يزيد عددهم عن 100 في أميركا مجبرين على التطعيم ابتداء من 4 يناير 2022 أو إظهار فحص pcr سلبي.

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وستغرّم الشركات بـ 14 ألف دولار لكل مخالفة.