"ديوا" تعين موليس والإمارات دبي الوطني مستشارين في طرحها الأولي

ذكرت مصادر مطلعة أنه تم تعيين بنك الاستثمار الأميركي موليس وبنك الإمارات دبي الوطني لتقديم استشارات في طرح عام أولي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقالت حكومة دبي يوم الثلاثاء، إنها تعتزم طرح أسهم للشركة في البورصة ضمن عشر شركات حكومية من المقرر إدراجها في إطار خطط لتعزيز النشاط في البورصة المحلية.

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ولم ترد هيئة كهرباء ومياه دبي ولا مكتب دبي الإعلامي على طلبات من رويترز للتعقيب. وامتنع موليس والإمارات دبي الوطني عن التعقيب.

وواجهت بورصة دبي ضغوطا بفعل عمليات شطب ونقص عمليات طرح عام أولي كبيرة، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل إحدى أكبر أسواق المال في منطقة الخليج والتي بدأت عملها قبل عقدين من الزمن.

ووفقا لبيانات الشركة، بلغ عدد عملاء المياه 884404، في حين يصل عملاء الكهرباء إلى 990258 حتى نهاية 2020.

وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي للشركة في بيان يوم الثلاثاء، إن هيئة كهرباء ومياه دبي تملك أصولا قيمتها نحو 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) ومشروعات بقيمة إجمالية 86 مليار درهم تقريبا.

وقال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات وسيم جمعة، إن دبي اتخذت خطوات عديدة لدعم اقتصادها الفترة الماضية، مثل اصدار قوانين جديدة لإعادة استقطاب المكاتب العائلية.

وأوضح أن دبي والإمارات خلال كورونا اتخذت إجراءات لدعم الاقتصاد وفتحت أبوابها، ما شجع العالم للقدوم إلى الدولة والاستثمار بها.

وذكر أن التوجه لطرح عشر شركات في السوق سيزيد حجم سوق دبي، مشيرا إلى أن شركة ديوا التابعة لحكومة دبي ستكون على رأس تلك الطروحات.

وأوضح أن بالرغم من أن شركة كهرباء ومياه دبي "ديوا" تعتبر شركة خدمات، إلا أن وضعها المالي جيد جدا.