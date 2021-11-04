"نادك" توقع 3 اتفاقيات مع "بيور هارفست" لبناء البيوت المحمية الزراعية الذكية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، اليوم الخميس، عن توقيع 3 اتفاقيات مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية.

وقالت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، إن الاتفاقية الأولى هي اتفاقية إيجار طويل المدى في مشروع مدينة "نادك" بحرض لمدة 20 سنة تبدأ من تاريخ سريان الاتفاقية وتكون قابلة للتمديد فيما يتعلق ببناء وتطوير وتشغيل المستأجر للبيوت المحمية الزراعية الذكية عالية التقنية في مدينة "نادك" بمساحة لا تقل عن 40 هكتاراً وذلك لاستيعاب التوسعات المستقبلية، شاملةً تقديم نادك لإمدادات المياه الجوفية للمستأجر من أجل غرض المشروع.

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وأضافت أن الاتفاقية الثانية هي اتفاقية خدمات المرافق "الطاقة والكهرباء وملحقاتها"، وذلك بقيام "نادك" بتوفير وبيع خدمات المرافق ومخرجات الطاقة ابتداءَ من تاريخ التشغيل حتى انتهاء اتفاقية الإيجار.

وتابعت: "الاتفاقية الثالثة هي اتفاقية إطارية بشأن التعاون في تقديم الخدمات المشتركة".

واتفق الطرفان على الدخول في تعاون وشراكة فيما يتعلق بتقديم "نادك" لخدمات السكن والنقل وخدمات الطوارئ والتموين لتسهيل أعمال المشروع ابتداءً من تاريخ التشغيل حتى انتهاء الاتفاقية.

وقالت "نادك"، إن المباحثات لا تزال جارية مع شركة بيور هارفست فيما يتعلق بالمزيد من التعاون الاستراتيجي المحتمل في المستقبل.

كانت "نادك"، قد مددت في 4 يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية لبناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتارات (60 ألف متر مربع) من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية داخل مدينة "نادك" في حرض لمدة 4 أشهر إضافية.