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بوينغ.. 237 مليون دولار تسوية بشأن طائرات "737 ماكس" مع المساهمين

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بوينغ ماكس
بوينغ 737 ماكس
طيران

بوينغ.. 237 مليون دولار تسوية بشأن طائرات "737 ماكس" مع المساهمين

جرى أمس إيداع اتفاق التسوية لدى محكمة "ديلاوير تشانسري"

دبي - العربية.نت

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كشفت وثائق أن الرئيسين الحالي والسابق لشركة "بوينغ" توصلا إلى اتفاق مقترح بقيمة 237.5 مليون دولار مع المساهمين لتسوية قضية متعلقة بمراقبة السلامة في طائرات 737 ماكس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

منعت طائرات "737 ماكس" التي حققت أفضل مبيعات لـ"بوينغ" من التحليق لمدة عشرين شهرا بعد حادثي تحطم لطائرتين من هذا الطراز في 2018 و2019 بفارق خمسة أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. ثم عادت إلى الخدمة بعدما أجرت الشركة تعديلات مهمة على البرمجيات والتدريب.

أكدت "بوينغ" اتفاق التسوية الذي تم إيداعه لدى محكمة ديلاوير تشانسري في وقت متأخر أمس (الجمعة)، ويقضي بانتخاب رئيس إضافي لمجلس الإدارة يملك خبرة في الطيران أو هندسة الطيران أو مراقبة سلامة المنتجات في غضون عام.

كما يشترط الاتفاق المقترح أن يكون هناك دائما ما لا يقل عن ثلاثة مديرين لهم خبرة في الأمور المتعلقة بالسلامة. ويتعين موافقة قاض على الاتفاق ليصبح نهائيا.

تلزم التسوية "بوينغ" أيضاً بتقديم تقارير علنية سنوية بشأن السلامة تتعلق بالتعديلات التي أجرتها الشركة منذ حادثي تحطم طائرتي «"737 ماكس". خسرت الشركة نحو 20 مليار دولار بسبب الحادثين.

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