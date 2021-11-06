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مصادر لـ "العربية.نت": قطر الوطني يسعى لإعادة تمويل قرض بملياري يورو

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بنك قطر الوطني
بنوك

مصادر لـ "العربية.نت": قطر الوطني يسعى لإعادة تمويل قرض بملياري يورو

لإعادة تمويل قرض حصل عليه قبل 3 أعوام

دبي – ياسين عبدالله

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قالت مصادر مصرفية لـ"العربية.نت" إن بنك قطر الوطني بصدد العودة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لجمع نحو ملياري يورو كقرض إعادة تمويل لقرض حصل عليه البنك قبل نحو 3 أعوام.

وأضافت المصادر أن البنك فضل استغلال الظروف المناسبة للتمويل في السوق والعمل على إعادة تمويل القرض بشروط تمويلية أفضل.

فيما قال مصدر مصرفي آخر لـ"العربية.نت" إن الصفقة يعمل على ترتيبها 5 بنوك، وإن تسعير القرض قد يتراوح بين 85-90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأوروبية "إيبور".

وآخر مرة كان فيها بنك قطر الوطني في أسواق الدين العالمية كانت قبل عام من الآن حينما جمع البنك نحو 3.5 مليار دولار من مجموعة بنوك تتألف من 34 مصرفا.

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