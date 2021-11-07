أرباح "أرامكس" الفصلية تقفز 47% لـ 67.8 مليون درهم

أعلنت شركة "أرامكس" ارتفاع صافي أرباحها للربع الثالث من العام الحالي بنسبة 47% إلى 67.8 مليون درهم مقارنة مع 46.2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2020.

تراجَع صافي أرباح الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 14% إلى 179 مليون درهم مقارنةً مع 208 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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بحسب بيان للشركة فقد حافظت أرامكس على متانة واستقرار ميزانيتها العمومية بفضل إدارتها المالية الحكيمة، حيث سجلت صافي دين سلبيّاً بقيمة 357 مليون درهم، ما يعكس قوة رصيدها النقدي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021.

حققت أرامكس إيرادات 1.46 مليار درهم خلال الربع الثالث، دون تغيُّرٍ يُذكَر على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو مزدوج الرقم لإيرادات قطاع خدمات النقل السريع المحلي والتعافي القوي لقطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

شهد العام الماضي ارتفاعاً استثنائياً في الإيرادات بالنسبة لـ "أرامكس" بسبب إجراءات الإغلاق والقيود التي فُرضت نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.

استفادت الشركة من التوجه المتزايد بين المستهلكين نحو التسوق الإلكتروني، والتعافي المستمر للاقتصاد العالمي من تداعيات كوفيد-19، وخاصة قطاعي النفط والغاز والتجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أرامكس، عثمان الجده، إن الشركة بدأت قطف ثمار "نموذجها التشغيلي الجديد الذي اعتمدناه مؤخراً وهو ما انعكس إيجاباً على أدائنا".

وأشار إلى وجود "منافسة متزايدة في السوق ضمن مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية في جميع الأسواق والمناطق الجغرافية التي نعمل فيها، وخاصة من الشركات الأصغر حجماً أو الجديدة نسبياً في السوق".