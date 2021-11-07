أرباح "أكسا التعاونية" تتراجع 18% إلى 45 مليون ريال بالربع الثالث

أظهرت النتائج الأولية لشركة أكسا للتأمين التعاوني "أكسا التعاونية"، تراجع صافي أرباحها قبل الزكاة، بنسبة 18.35% في الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل 45.44 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 55.65 مليون ريال في الربع الثالث من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "أكسا التعاونية" قبل الزكاة، بنسبة 29.96% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 34.96 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "أكسا التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، بمبلغ 10.210 مليون ريال إلى الانخفاض الإجمالي في نتائج التأمين للشركة والتي انخفضت من 45.419 مليون ريال في الربع السابق إلى 36.011 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، نتيجة لتدهور نسبة الخسارة بشكل رئيس في قطاعي السيارات والصحة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الانخفاض الإجمالي في دخل الاستثمار بمبلغ 2.203 مليون ريال (حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجع صافي ربح "أكسا التعاونية"، قبل الزكاة، بنسبة 1.41% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 124.18 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة نحو 125.95 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.