أرباح "العمران" تنخفض 15% في الربع الثالث بضغط عاملين

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة العمران للصناعة والتجارة، عن انخفاض أرباح الربع الثالث من 2021 بنسبة 15.17% إلى 1.63 مليون ريال، قياسا على أرباح 1.92 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 62.9% في الربع الثالث، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق البالغة 4.37 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافى الربح للربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف التمويل.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 145% إلى 8.824 مليون ريال، قياسا على 3.58 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت مبيعات الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام انخفاضا بنسبة 1.6% إلى 114.44 مليون ريال، مقابل 116.341 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام السابق.