أرباح "الكيميائية الأساسية" تتراجع 31.6% في الربع الثالث إلى 10 ملايين ريال

تراجعت أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 31.6% في الربع الثالث من 2021، لتصل إلى 10.09 مليون ريال، مقارنة بنحو 14.76 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "بي سي آي" بنسبة 31.08% مقابل 14.6 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.

بلغت مبيعات الربع الثالث من العام الحالي 122.31 مليون مقابل 115.16 مليون للربع المماثل في العام السابق بارتفاع قدره 6.21%.

انخفضت أرباح "بي سي آي" بنسبة 13.27% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 39.15 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 45.14 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.

في بيان منفصل، أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن استكمال مشروع إنتاج الكلورين ومشتقاته في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة 95%، كما تعلن عن البدء في اختبارات التشغيل لأنظمة التحكم عن طريق تزويدها بطاقة مولدة في الموقع وذلك لحين توصيل الطاقة الكهربائية بنهاية شهر نوفمبر 2021، حسب جدولة العمل مع مزود الخدمة.

وأضافت أنها تعمل حالياً على وضع خطط للوصول بالمصنع الجديد للطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بالتزامن مع وضع خطة التخفيض التدريجي للإنتاج في مصنع الدمام.

أيضاً تدرس الشركة قرار البت في وضع المصنع الحالي بمدينة الدمام، عن طريق دراسة خيارات استثماره بالشكل الأمثل لضمان أفضل عائد استراتيجي للمساهمين.