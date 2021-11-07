أرباح "تشب العربية" تهبط 78% إلى 2.9 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، عن انخفاض صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 78% في الربع الثالث من عام 2021، إلى 2.9 مليون ريال، مقارنة مع 13.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 32.8% في الربع الثالث، مقابل أرباح بقيمة 4.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الأرباح قبل الزكاة والضريبة يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والارتفاع في المصاريف الإدارية العمومية، بالإضافة إلى الانخفاض في صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والمساهمين والإيرادات الأخرى.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 66% إلى 9.6 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 28.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.