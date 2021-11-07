.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "تشب العربية" تهبط 78% إلى 2.9 مليون ريال في الربع الثالث

  • الخط
تْشب للتأمين
تْشب للتأمين
سوق السعودية

أرباح "تشب العربية" تهبط 78% إلى 2.9 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف الإدارية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، عن انخفاض صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 78% في الربع الثالث من عام 2021، إلى 2.9 مليون ريال، مقارنة مع 13.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 32.8% في الربع الثالث، مقابل أرباح بقيمة 4.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الأرباح قبل الزكاة والضريبة يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والارتفاع في المصاريف الإدارية العمومية، بالإضافة إلى الانخفاض في صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والمساهمين والإيرادات الأخرى.

"تشب العربية" تقر زيادة رأسمالها لـ300 مليون ريال شركات سوق السعودية "تشب العربية" تقر زيادة رأسمالها لـ300 مليون ريال

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 66% إلى 9.6 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 28.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي! سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي!
الأكثر قراءة
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره
الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
قبل أن تذهب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
اكتشف المزيد