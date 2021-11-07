أرباح "مجموعة فتيحي" الفصلية تتراجع 82% إلى 6.9 مليون ريال 

أظهرت البيانات المالية الأولية لمجموعة فتيحي القابضة، انخفاض أرباح الربع الثالث من 2021 بنسبة 81.8% إلى 6.92 مليون ريال، قياسا على أرباح 38 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت أرباح المجموعة 59% في الربع الثالث، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 17 مليون ريال.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 720% إلى 154.03 مليون ريال، قياسا على 18.77 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2021 يعود بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع جزء من أسهم مملوكة في شركة زميلة بلغت 31.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بعدم تحقيق أرباح من بيع أسهم في شركات زميلة خلال الربع الحالي.

وأشارت الشركة إلى استلام توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2020 بلغت 7.1 مليون ريال، مقارنة بعدم استلام توزيعات خلال الربع الحالي.

كما انخفض مجمل ربح المبيعات بنسبة 16.7% حيث بلغ 4 ملايين ريال خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بمبلغ 4.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020.

ولفتت الشركة إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 20% حيث بلغت خلال الربع الثالث 7.8 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2020.

وبلغت الأرباح الموزعة من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة خلال عام 2021 قد تم استلامها خلال الربع الثاني من العام بمبلغ 15.1 مليون ريال.

وفي بيان منفصل، أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021 بقيمة 13.75 مليون ريال تعادل 5% من رأس المال، موزعة على 27.5 مليون سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع 50 هللة.

وتستحق التوزيعات يوم الأحد 14 نوفمبر الحالي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما يبدأ التوزيع في 30 نوفمبر 2021.