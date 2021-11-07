بدء اكتتاب الأفراد في طرح شركة "النايفات" اليوم

بدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في طرح شركة النايفات للتمويل "النايفات" اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، لمدة يومين حتى نهاية يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، ويبلغ سعر الطرح 34 ريالاً للسهم.

وتخصص الشركة 3.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 300 ألف سهم.

وبحسب نشرة الإصدار فإن آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021.

ويكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم السبت 13 نوفمبر 2021، بينما يتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في موعد أقصاه يوم الاثنين يوم 15 نوفمبر 2021.

وتستهدف الشركة طرح 35 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 35% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم المصدرة التابعة للمساهمين البائعين.

وكانت شركة النايفات للتمويل "النايفات"، قد أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 34 ريالا سعوديا للسهم الواحد، بتغطية بلغت 136 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وعينت "النايفات" شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي ومتعهداً رئيسياً للتغطية فيما يتعلق بأسهم الطرح، وعينت شركتي السعودي الفرنسي كابيتال وجي آي بي كابيتال كمديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية المشاركون.

ويشار إلى الثلاث شركات معاً بأنهم "مديري سجل الاكتتاب"، وعينت البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي كجهات مستلمة.

يشار إلى أن محفظة شركة النايفات للتمويل تضم أكثر من 44 ألف عميل كما في الربع الأول من العام 2021، وتعد النايفات أول مؤسسة مالية غير مصرفية تحصل على رخصة من البنك المركزي السعودي لإصدار البطاقات الائتمانية.

وتأسست شركة النايفات للتمويل في عام 2002 برأسمال قدره 10 ملايين ريال، ويبلغ رأسمالها الحالي مليار ريال، وتبلغ حصتها السوقية في سوق تمويل الأفراد 18% كما في الربع الأول من 2021.