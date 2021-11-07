تراجع أرباح "الواحة كابيتال" الفصلية 63% لـ 32 مليون درهم

أعلنت شركة الواحة كابيتال في الإمارات تراجع أرباحها الفصلية للربع الثالث بنسبة 63% إلى 32 مليون درهم، موضحا أن هذا الانخفاض يأتي بسبب تراجع صافي الدخل بنسبة 30%.

كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 7.5% لتسجل 58 مليون درهم.

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بلغ صافي أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 297 مليون درهم مقارنة مع 59 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020.

حافظت الواحة كابيتال على كفاءة عملياتها وهو ما انعكس في نسبة التكلفة إلى الدخل والتي بلغت 24.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

حققت وحدة الأسواق العامة، التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، مكاسب استثمارية ودخل من الرسوم بقيمة 429 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021.

أما وحدة الاستثمارات الخاصة فقد سجلت دخلاً صافياً قدره 1 مليون درهم حيث تأثرت قطاعات معينة من محفظة استثماراتها باستمرار تداعيات الجائحة العالمية وتقلبات السوق.