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خسائر "عسير" الفصلية تتراجع 10% إلى 26.6 مليون ريال

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سوق السعودية

خسائر "عسير" الفصلية تتراجع 10% إلى 26.6 مليون ريال

سجلت الشركة خسائر متراكمة بلغت نحو 92.4 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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انخفضت خسائر شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "عسير" بنسبة 10.4% في الربع الثالث من 2021، لتسجل 26.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 29.7 مليون ريال خسائر الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 3225% مقارنة بخسائر الربع الثاني من 2021، البالغة 0.8 مليون ريال.

وقالت "عسير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض الخسائر في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الخسارة التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من انخفاض الخسارة من الاستثمارات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وعدم وجود مصروف هبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات مقابل مصروف هبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات خلال الربع المماثل وتحقيق أرباح فروق عملة مقابل خسائر فروق عملة خلال الربع المماثل وانخفاض المصاريف التمويلية وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

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وتراجعت خسائر "عسير" بنسبة 12.5% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 28.7 مليون ريال، مقابل 32.8 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة بلغت نحو 92.4 مليون ريال ما يعادل 7.3% من رأس المال البالغ 1.264 مليار ريال.

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