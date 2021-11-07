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"الخليجية العامة" تتحول للخسارة في الربع الثالث بـ14 مليون ريال 

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الخليجية العامة للتأمين التعاوني
الخليجية العامة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"الخليجية العامة" تتحول للخسارة في الربع الثالث بـ14 مليون ريال

مقارنة بصافي ربح نحو 109 آلاف ريال بالربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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تحولت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني "الخليجية العامة" إلى تحقيق خسائر بنحو 14.29 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح بنحو 109 ألف ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي انخفضت خسائر الشركة بنسبة 27.47% في الربع الثالث، مقابل خسارة بقيمة 19.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الارتفاع في صافي الخسارة يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 33% وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى بنسبة 141% أو بقيمة 3.77 مليون ريال.

"الخليجية العامة" تتحول لخسائر 19.7 مليون ريال بالربع الثاني شركات سوق السعودية "الخليجية العامة" تتحول لخسائر 19.7 مليون ريال بالربع الثاني

وأشارت الشركة إلى انخفاض صافي أرباح استثمارات المساهمين بنسبة 47%.

وانخفضت الخسائر المتراكمة خلال الفترة الحالية من 42.13% في الربع السابق، إلى 20.60% من رأس المال في الربع الحالي.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 134% حتى نهاية سبتمبر 2021، وذلك بعد قيام الشركة بزيادة رأسمالها إلى 500 مليون ريال من خلال طرح حقوق الأولوية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، تحولت الشركة للخسائر بقيمة 57.42 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 14.83 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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