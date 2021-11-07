مجموعة تداول السعودية تضم شركة عقارية إلى شركاتها التابعة

كشفت مجموعة تداول السعودية عن شركة عقارية تابعة ستكون مملوكة لها بنسبة 33.12%، وستحمل اسم "تداول العقارية".

وقالت المجموعة في بيان، اليوم الأحد، إن "تداول العقارية" هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات وتمارس نشاطها الحالي في إدارة البرج المكتبي التجاري في مركز الملك عبد الله المالي في مدينة الرياض.

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ويرتفع عدد الشركات التابعة لمجموعة "تداول" السعودية إلى خمس شركات هي شركة تداول السعودية المسؤولة عن سوق الأوراق المالية في المملكة، وشركة إيداع الأوراق المالية "إيداع" المسؤولة عن خدمات التسوية، وشركة مقاصة وهي مسؤولة عن خدمات مقاصة الأوراق المالية لأسواق المشتقات المالية، ورابعا شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" وهي مسؤولة عن دفع الابتكار القائم على التقنية مع السعي نحو فرص جديدة في المنطقة.

وأوضحت المجموعة أنها تملك الشركات الأربع ملكية كاملة، بينما تملك الشركة العقارية الجديدة بنسبة 33.12% فقط.

وتعتزم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسيتم بيع الأسهم المطروحة من قبل المساهم الوحيد وهو صندوق الاستثمارات العامة، فيما سيتم طرح جميع أسهم الاكتتاب أمام المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% للأفراد.

وفي أبريل، قالت مجموعة تداول السعودية إنها عينت JP Morgan وCiti Group وذراع الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي لترتيب طرحها العام الأولي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية خالد الحصان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في 21 نوفمبر.