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"ميدغلف" تتحول للخسارة بـ 23.4 مليون ريال في الربع الثالث

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ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

"ميدغلف" تتحول للخسارة بـ 23.4 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب انخفاض صافي نتائج الاكتتاب

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين"، إلى خسائر بقيمة 23.38 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح بنحو 7.59 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، ومقابل صافي ربح نحو 8.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لصافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 65.7%.

وتحولت "ميدغلف للتأمين" لخسائر بنحو 5 ملايين ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح قبل الزكاة بلغت 42.88 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت الشركة إجمالي خسائر متراكمة بنحو 11.32 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، ما يعادل 1.62% من رأس المال البالغ 700 مليون ريال.

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