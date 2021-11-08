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أرباح "صناعة الورق" الفصلية تتراجع 96%

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صناعة الورق
مصنع لصناعة الورق
سوق السعودية

أرباح "صناعة الورق" الفصلية تتراجع 96%

دبي - العربية.نت

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تراجعت صافي أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 96.2% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 0.15 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 3.98 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "صناعة الورق" بنسبة 99% مقابل صافي ربح نحو 15.14 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، هو ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية ومشكلة الشحن والإمداد العالمية التي أدت إلى تأخر في وصول المواد الأولية في وقتها المحدد الأمر الذي أدى إلى شراء مواد أولية من أماكن مجاورة وبتكلفة عالية لتجنب أي انقطاع في العمليات التشغيلية، وأيضا ارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية والزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

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وارتفعت أرباح "صناعة الورق" بنسبة 231.26% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 29.35 مليون ريال، مقابل 8.86 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.

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