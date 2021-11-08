أرباح "فيرتيغلوب" تسجل قفزة كبيرة تتجاوز 2000%

سجلت فيرتيغلوب، المشروع المشترك بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأو.سي.آي OCI لإنتاج الكيماويات، زيادة في الأرباح تتجاوز 2000% في الربع الثالث من العام الجاري، بفضل ارتفاع أسعار الأمونيا واليوريا.

وقالت فيرتيغلوب في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين، إن صافي الربح العائد للمساهمين قفز إلى 137.7 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، من 6.2 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.

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وأضافت أنها زادت توجيهاتها الخاصة بتوزيع الأرباح من 200 مليون دولار على الأقل، إلى ما لا يقل عن 240 مليونا للنصف الثاني من العام الجاري، تدفع في 22 أبريل.

وتم إدراج وتداول أسهم شركة "فيرتيغلوب" Fertiglobe Holding في سوق أبوظبي، أواخر أكتوبر المنصرم، وهو ثالث أكبر إدراج في أبوظبي، وقد سجل السهم مكاسب تتجاوز 20% في أول يوم تداول له.

جمعت فيرتيغلوب، ما يصل إلى 795 مليون دولار من خلال طرح 13.8% من أسهمها في البورصة. وتم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي للشركة عند 2.55 درهم، ما يقيّمها عند 5.8 مليارات دولار.

وجذبت الشركة طلبات بقيمة 17 مليار دولار من قبل المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية السنغافوري والمستثمر الأميركي Jeff Ubben.

يُشار إلى أن فيرتيغلوب تتركز أعمالها في مجال الأسمدة.