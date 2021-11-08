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خسائر طيبة للاستثمار ترتفع 63% في الربع الثالث

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طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

خسائر طيبة للاستثمار ترتفع 63% في الربع الثالث

نتيجة انخفاض الإيرادات بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر شركة طيبة للاستثمار بنسبة 63.46% في الربع الثالث من 2021، لتصل إلى 38.38 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 23.48 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر طيبة للاستثمار بنسبة 197.98% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 12.88 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع صافي خسارة الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة بصافي خسارة الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا - كوفيد 19 على النشاط الرئيس لطيبة.

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وتحولت الشركة إلى الخسارة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 53.17 مليون ريال، مقابل أرباح نحو 106.91 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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