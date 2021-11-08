"المملكة القابضة" تتحول إلى الربحية بـ 108.6 مليون ريال في الربع الثالث 

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المملكة القابضة، تحولها إلى تسجيل الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام 2021 بقيمة 108.688 مليون ريال، من خسارة بقيمة 192.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 73.63%، قياسا على أرباح 412.24 مليون ريال في الربع الثاني 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب تحقيق الأرباح يعود إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وكذلك ارتفاع المكاسب الأخرى.

وأشارت "المملكة" إلى انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق الأخرى، بالإضافة الى انخفاض مصروف الزكاة. على الرغم من الانخفاض في دخل توزيعات الأرباح، وأيضا ارتفاع مصروف ضريبة الدخل.

ولفتت إلى الانخفاض السلبي في عكس الانخفاض في قيمة أصول مالية، وأيضا ارتفاع الأعباء المالية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2021، أشارت البيانات إلى التحول للأرباح بقيمة 611.99 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 1.369 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.