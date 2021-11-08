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خسائر "اتحاد الخليج" الفصلية ترتفع 67.5% إلى 17 مليون ريال 

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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
اتحاد الخليج للتأمين
سوق السعودية

خسائر "اتحاد الخليج" الفصلية ترتفع 67.5% إلى 17 مليون ريال

مقابل خسارة 10.18 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، ارتفاع الخسائر قبل الزكاة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 67.54% إلى 17.05 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 10.18 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت خسائر الشركة في الربع الثالث بنسبة 63.55%، قياسا على خسارة 46.8 مليون ريال في الربع الثاني 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث يعود إلى الارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمبلغ 2.57 مليون ريال، وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى بمبلغ 3.73 مليون ريال، والارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 3.68 مليون ريال.

وأشارت الشركة أيضا إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 38.80 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2021، أشارت البيانات إلى قفزة في حجم الخسائر بنسبة 2023% إلى 120.65 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 5.68 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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